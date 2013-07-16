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В квартире на Мебельной улице полицейские нашли наркоферму
Сегодня, 11:06
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В квартире на Мебельной улице полицейские нашли наркоферму

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Злоумышленники посадили в доме 96 кустов конопли.

Накануне сотрудники полиции обнаружили наркоферму в квартире на Мебельной улице. По информации Piter.tv, владелец жилья посадил в комнатах 96 кустов конопли. 

Стражи порядка нашли у злоумышленника 3,8 кг пакетов с "травой". Подозреваемого оперативно задержали. 

Полицейские завели уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: почти килограмм амфетамина нашли в машине каршеринга на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: выращивали коноплю, мебельная улица, наркотики, наркоферма, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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