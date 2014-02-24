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Почти килограмм амфетамина нашли в машине каршеринга на Пулковском шоссе
Сегодня, 13:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Почти килограмм амфетамина нашли в машине каршеринга на Пулковском шоссе

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За рулем авто находилась 24-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти.

Инспекторы ГИБДД нашли наркотики в автомобиле каршеринга, который остановили 15 декабря на Пулковском шоссе. Об этом "Невским Новостям" рассказал источник в правоохранительных органах.

За рулем авто находилась 24-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти. Под водительским сиденьем правоохранители нашли пакет с 974,4 грамма амфетамина.

На задержанную девушку составили административный протокол за потребление запрещенных веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно полиция Петербурга перекрыла крупный зарубежный канал наркотрафика.

Фото: Piter.tv

Теги: каршеринг, наркотики, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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