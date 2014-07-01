Полиция Петербурга перекрыла крупный зарубежный канал наркотрафика

Подозреваемыми по делу проходят мужчина, которого поймали еще в прошлом году, и женщина, организовавшая магазин по продаже запрещённых веществ в даркнете.

Оперативники в Северной столице перекрыли обнаружили и устранили крупный канал поставки наркотиков из-за рубежа. В рамках дела задержаны двое подозреваемых. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на ГСУ ГУ МВД РФ по городу и области.

Так, фигурантом дела стал мужчина, которого задержали ещё в сентябре 2021 года после получения посылки с сильнодействующим веществом, масса которого почти достигала 1 кг. На данный момент удалось задержать и организатора схемы. Ей оказалась женщина, которая открыла магазин по продаже запрещённых веществ в даркнете. Наркотики ей поставляли иностранные поставщики, а фасовку осуществляли прямо в квартире. Кроме того, подозреваемая использовала фальшивые рецепты.

Также полицейским удалось обнаружить в квартире нашли более 500 капсул сильнодействующих веществ, 23 печати и свыше 400 рецептурных бланков.

Ранее мы сообщили о том, что у петербуржца изъяли более килограмма наркотиков.

Фото: Piter.TV