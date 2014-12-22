У петербуржца изъяли более килограмма наркотиков

По месту проживания задержанного в доме 16 по Северному проспекту был проведен обыск, в результате которого обнаружено наркотическое средство каннабис массой более 1,3 килограмма.

Полицейские Выборгского района Петербурга изъяли более килограмма наркотиков у ранее задержанного мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У дома 19 по улице Кустодиева 22 ноября опергруппой был задержан ранее судимый неработающий 42-летний петербуржец, у которого был изъят сверток с метадоном массой чуть более 1 грамма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

По месту проживания задержанного в доме 16 по Северному проспекту был проведен обыск, в результате которого обнаружено наркотическое средство каннабис массой более 1,3 килограмма. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее в Ленобласти сотрудники ДПС задержали жителя Карелии за перевозку килограмма синтетического наркотика.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области