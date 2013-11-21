В Ленобласти сотрудники ДПС задержали жителя Карелии за перевозку килограмма синтетического наркотика

Полицейские решили осмотреть машину и обнаружили в багажнике пакет с мусором, в котором при детальном осмотре нашли полиэтиленовый пакет с 11 свертками из изоленты с порошком.

В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали жителя Карелии за перевозку крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 21 ноября в Лодейнопольском районе Ленобласти сотрудники ДПС на трассе "Кола" остановили для проверки автомобиль Volkswagen Jetta с карельскими номерами. За рулем находился 27-летний житель Петрозаводска. Полицейские решили осмотреть машину и обнаружили в багажнике пакет с мусором, в котором при детальном осмотре нашли полиэтиленовый пакет с 11 свертками из изоленты с неизвестным порошком.

Водителя доставили в полицию для разбирательства, а изъятое направили на экспертизу. Исследование показало – изъятый порошок является синтетическим наркотиком общим весом более 1 килограмма. Возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина пыталась провезти из Гвинеи в Петербург пакет с наркотиками.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области