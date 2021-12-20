Женщина пыталась провезти из Гвинеи в Петербург пакет с наркотиками

Россиянка прибыла рейсами Конакри – Аддис-Абеба, Аддис-Абеба – Стамбул, Стамбул – Петербург.

В Пулково поймали женщину, которая пыталась провезти партию наркотиков. Она прошла перелетела через три страны и была остановлена таможенниками в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Россиянка прибыла рейсами Конакри – Аддис-Абеба, Аддис-Абеба – Стамбул, Стамбул – Петербург. Она прошла через "зелёный" коридор, но во время досмотра в полиэтиленовой сумке был найден пакет с наркотиками общим весом 13,69 грамма.

Также был найден металлический предмет в виде шайбы с винтовой резьбой, диском и шипами (предположительно, для измельчения запрещённых веществ). Внутри него также были остатки наркотика весом 0,96 грамма. Экспертиза показала, что в первом случае была марихуана, а во втором гашиш. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на псковской таможне пресекли контрабанду 180 кг гашиша из Украины.

Фото: пресс-служба СЗТУ