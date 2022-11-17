На псковской таможне пресекли контрабанду 180 кг гашиша из Украины

На таможенном посту Убылинка псковские таможенники пресекли ввоз особо крупной партии гашиша из Украины. Наркотическое средство общей массой 186 кг пытались ввезти транзитом через Латвию. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Таможенниками было выявлено транспортное средство под управлением гражданина Украины. В автомобиле был обнаружен тайник – двойное дно – в котором находились 247 брикетов гашиша. В дальнейшем был задержан еще один участник преступной группы, также гражданин Украины.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

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Фото и видео: пресс-служба СЗТУ