В Пулково задержали мужчину с килограммом кокаина в желудке

В Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
По данным таможни, 25-летнего мужчину вычислили в ходе оперативных мероприятий. Он доставлял в Россию партию "жидкого" кокаина из Бразилии за вознаграждение в 300 тысяч рублей. Наркотик находился в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте.
Также рядом с аэропортом оперативники задержали гражданку России, которая должна была получить наркотик и продать на территории Петербурга. Она же оказалась и организатором канала контрабанды.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды.
Фото и видео: Федеральная таможенная служба
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