В Пулково задержали мужчину с килограммом кокаина в желудке

Он доставлял в Россию партию "жидкого" кокаина из Бразилии за вознаграждение в 300 тысяч рублей.

В Пулково задержали наркокурьера с килограммом кокаина в желудке. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

По данным таможни, 25-летнего мужчину вычислили в ходе оперативных мероприятий. Он доставлял в Россию партию "жидкого" кокаина из Бразилии за вознаграждение в 300 тысяч рублей. Наркотик находился в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте.

Также рядом с аэропортом оперативники задержали гражданку России, которая должна была получить наркотик и продать на территории Петербурга. Она же оказалась и организатором канала контрабанды.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды.

Фото и видео: Федеральная таможенная служба