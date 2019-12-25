Грабитель ударил головой охранника магазина на Шуваловском проспекте

Злоумышленник попытался пронести неоплаченные продукты через кассу.

Вечером воскресенья, 27 ноября, от сотрудника магазина на Шуваловском проспекте поступило сообщение о том, что мужчина нанес телесные повреждения охраннику во время задержания за хищение продуктов. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию подал заявление 63-летний менеджер по обеспечению бизнеса. Он рассказал, что в 19:40 в торговом зале неизвестного попытались задержать при попытке пронести неоплаченный товар через кассу. В ответ грабитель нанес удар головой в область лица 57-летнему охраннику, после чего бросил похищенное и скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры на набережной Фонтанки вынесли бытовую технику.

Фото: Piter.TV