Из квартиры на набережной Фонтанки вынесли бытовую технику. После ухода домушника произошел пожар

По данным МЧС, в помещении площадью 3 квадратных метра происходило горение бойлера.

Из квартиры на набережной Фонтанки вынесли бытовую технику, а после ухода домушника произошел пожар. Об этом стало известно Piter.tv.

Неизвестный проник в пятикомнатную квартиру, расположенную на 3 этаже, откуда украл холодильник, телевизор, микроволновую печь и варочную панель на общую сумму 58 000 рублей. После чего он отключил камеру видеонаблюдения, расположенную в подъезде, а в 06:28 на пульт МЧС поступил вызов о возгорании в указанной квартире. По данным МЧС, в помещении площадью 3 квадратных метра происходило горение бойлера.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv.