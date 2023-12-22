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В Тайцах неизвестные вынесли табачную продукцию и деньги из магазина

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Воры попали на камеры видеонаблюдения.

Утром в среду, 21 февраля, в полицию обратилась директор магазина в посёлке Тайцы, заявив о крупной краже. Об этом стало известно Piter.TV.

Как сообщила заявительница, злоумышленники вскрыли заднюю дверь и её кабинет, а затем вынесли табачные изделия и деньги из сейфа.

Воры попали на камеры видеонаблюдения: судя по кадрам, они орудовали монтировкой и сложили награбленное в большие мешки.

Ранее мы сообщили о том, что в Сертолово ищут мужчину, который неоднократно угрожал ограбить храм.

Видео: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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