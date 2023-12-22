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В Сертолово ищут мужчину, который неоднократно угрожал ограбить храм
Сегодня, 16:05
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В Сертолово ищут мужчину, который неоднократно угрожал ограбить храм

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Злоумышленник сломал дверь храма и скрылся.

Во вторник, 20 февраля, в полицию обратился настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского в Сертолово. Мужчина сообщил, что в церковное учреждение в очередной раз наведался вандал, который регулярно угрожает храму разбоем. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что до этого злоумышленник предпринял несколько попыток ограбить храм и требовал у настояеля деньги. На этот раз он в очередной раз угрожал настоятелю, сломал дверь храма и скрылся. 

Сейчас вандала разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что двое петербуржцев попытались украсть 3 бутылки виски стоимостью 24 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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