Двое петербуржцев попытались украсть 3 бутылки виски стоимостью 24 тысячи рублей

Росгвардейцы доставили 23-летнего задержанного в 66 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ведется розыск второго участника преступления.

В Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося похитить из магазина товары стоимостью 24 тысячи рублей. Подробности сообщил пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 февраля наряд Росгвардии прибыл к гипермаркету на Пискаревском проспекте, так как сотрудники магазина воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. Персонал магазина заметил и попытался остановить двух мужчин, похитивших три бутылки виски общей стоимостью 24 тысячи рублей. Правонарушители оказали работникам активное сопротивление и выбежали на улицу, при этом бросив похищенное на пол около выхода.

Получив приметы злоумышленников, росгвардейцы приступили к их розыску и вскоре задержали одного из правонарушителей на парковке гипермаркета, неподалеку от каршеринга, на котором он ранее вместе со знакомым приехал к магазину.

Росгвардейцы доставили 23-летнего задержанного в 66 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ведется розыск второго участника преступления.

Ранее петербурженка попыталась вынести из магазина 37 пачек масла и гриль.

Фото: Росгвардия Петербурга