Петербурженка попыталась вынести из магазина 37 пачек масла и гриль

Росгвардейцы доставили задержанную в 86 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал покупательницу, похитившую почти 10 килограммов масла и гриль. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 февраля сотрудники Росгвардии прибыли к гипермаркету на Парашютной улице. Там они задержали 45-летнюю жительницу поселка Парголово, которая украла товары на сумму более 10 тысяч рублей.

По заявлению работников магазина, подозреваемая сложила в хозяйственную сумку электрический гриль и 37 пачек сливочного масла общим весом 9,5 килограммов, а затем направилась к кассе. Там женщина воспользовалась тем, что все кассиры были заняты, и прошла через кассовый узел, не заплатив за товары.

Росгвардейцы доставили задержанную в 86 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Похищенное было изъято.

Ранее в ТЦ на Стачек девушка с судимостью пыталась украсть сапоги и сумку.

Фото и видео: Росгвардия Петербурга