В ТЦ на Стачек девушка с судимостью пыталась украсть сапоги и сумку

У подозреваемой уже были проблемы с законом.

На площади Стачек девушка попыталась украсть сапоги и сумочку из магазина, расположенного в торговом центре. Подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 4 февраля, когда 25-летняя гражданка одного из сопредельных государств попыталась похитить женские товары общей стоимостью 6 тысяч рублей. Сотрудники магазина нажали "тревожную кнопку".

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны по Кировскому району задержали девушку. Ее доставили в 31-й отдел полиции. У нее изъяли сапоги и сумку.

Известно, что у девушки уже были проблемы с законом. Она имеет судимости за за кражу, незаконное хранение наркотиков.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга