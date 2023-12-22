В ТЦ на Стачек девушка с судимостью пыталась украсть сапоги и сумку

На площади Стачек девушка попыталась украсть сапоги и сумочку из магазина, расположенного в торговом центре. Подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 4 февраля, когда 25-летняя гражданка одного из сопредельных государств попыталась похитить женские товары общей стоимостью 6 тысяч рублей. Сотрудники магазина нажали "тревожную кнопку".
Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны по Кировскому району задержали девушку. Ее доставили в 31-й отдел полиции. У нее изъяли сапоги и сумку.
Известно, что у девушки уже были проблемы с законом. Она имеет судимости за за кражу, незаконное хранение наркотиков.
Ранее мы писали, что следователи выясняют обстоятельства гибели работника отеля на улице Профессора Ивашенцова.
Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все