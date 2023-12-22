Следователи выясняют обстоятельства гибели работника отеля на улице Профессора Ивашенцова

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели работника отеля в Центральном районе.

Следователями проводится доследственная проверка по факту обнаружения 6 февраля в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцова, тела 56-летнего работника.

В настоящее время осматривается место происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Также осуществляются иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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