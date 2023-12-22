На Пискаревском проспекте в заброшенном сарае после пожара нашли труп

Тело было в сильно обгоревшем состоянии.

В Красногвардейском районе Петербурга после пожара в заброшенном сарае нашли труп. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 5 февраля после тушения пожара в заброшенном сарае рядом с домами 148-150 по Пискаревскому проспекту спасателями был обнаружен труп. Тело было в сильно обгоревшем состоянии. Установить пол не представляется возможным.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее в Ленобласти в доме нашли труп, который пролежал там около четырех лет.

Фото: Piter.tv