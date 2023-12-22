В Ленобласти в доме нашли труп, который пролежал там около четырех лет

Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования тела.

В частном доме в деревне Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области обнаружили мумифицированное тело мужчины 1974 года рождения. Труп пролежал в доме не один год, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По данным судебно-медицинского эксперта видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Предполагаемая давность наступления смерти – около четырех лет.

Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования тела и производства необходимых проверочных мероприятий, добавили следователи.

Ранее мы рассказывали, что женщина четыре года прожила в доме с трупом "без вести пропавшего" мужа. По данным СМИ, женщина находится под наблюдением у психиатра.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)