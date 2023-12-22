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Многодетная мать из Ленобласти четыре года прожила в доме с трупом "без вести пропавшего" мужа
Сегодня, 23:12
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Многодетная мать из Ленобласти четыре года прожила в доме с трупом "без вести пропавшего" мужа

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Мумифицированное тело обнаружили в её кровати.

В доме 50-летней жительницы деревни в Гатчинском районе была обнаружена мумия. Изначально многодетную мать навестили в ходе проверки жилищно-бытовых условий, пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на источник.

Известно, что женщина проживает в деревне Старосиверская на Большом проспекте. Труп нашли на втором этаже дома — в кровати. Предположительно, это может быть супруг женщины — мужчину никто не видел уже четыре года.

По данным СМИ, женщина находится под наблюдением у психиатра. В настоящее время вся информация передана сотрудникам правоохранительных органов. Проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщал, что во Всеволожском районе скончался младенец — малыш перевернулся и перестал дышать.

Фото: Piter.TV

Теги: женщина убила мужа, мумифицированный труп, мумия в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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