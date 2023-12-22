В Ленобласти младенец перевернулся и перестал дышать

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Во Всеволожском районе Ленобласти скончался младенец, стало известно Piter.tv.

В экстренные службы утром 28 января обратилась 32-летняя женщина из деревни Касимово. Она сообщила, что плохо её ребёнку, он перевернулся и не дышит.

Прибывшими медиками без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп трехмесячного мальчика. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

На прошлой неделе петербурженку, которая задушила подушкой дочь, заключили под стражу.

Фото: Piter.tv