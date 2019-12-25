Житель Калининграда на балконе нашел мумию

Тело пролежало около 10 лет и было найдено дальним родственником, которому по наследству досталась квартира.

На балконе калининградской многоэтажки нашли мумифицированный труп хозяина.

Мужчина, дальний родственник бывших хозяев жилья, получил квартиру, которая долгое время стояла пустой, в наследство. А на балконе нашел мумию и вызвал полицию. Предположительно, тело пролежало на балконе много лет. Умер хозяин квартиры около 10 лет назад. Вероятно, вдова перенесла тело на балкон и прожила в квартире вплоть до 2018 года, пока не скончалась.

Одинокую женщину похоронили за счет государства. Квартира долгое время стояла пустой, пока не нашелся дальний родственник пенсионеров, которому и перешла квартира.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить причину смерти пенсионера, и почему он нигде не числился умершим.

Фото: Piter.TV