На площади Стачек пьяный посетитель ударил по лицу менеджера бара

Пострадавшая работница заведения впоследствии обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, нанесшего телесные повреждения персоналу бара на площади Стачек. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Около шести утра 3 августа росгвардейцы прибыли к бару на площади Стачек, так как персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. В помещении бара находился нетрезвый гражданин, который ударил по лицу девушку-менеджера, а затем достал нож и, размахивая им, начал выкрикивать угрозы убийством.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 40-летнего правонарушителя и доставили его в 31 отдел полиции. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Нож был изъят.

Пострадавшая работница заведения впоследствии обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

В Кингисеппском районе местные жители подозреваются в избиении иностранцев.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО