На площади Стачек петербуржец стрелял из аэрозольного пистолета

Задержанный был в компании еще двоих мужчин.

Росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 24 ноября правоохранителям поступила информация о том, что на площади Стачек находится неизвестный с пистолетом. Также был слышен звук выстрела.

На месте происшествия поймали троих нетрезвых мужчин в возрасте 38, 40 и 44 лет. У последнего под верхней одеждой нашли кобуру с аэрозольным устройством "Пионер".

Задержанных доставили в 31-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Кроме того, у "Нарвской" изъяли две гильзы.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала нетрезвого стрелка с балкона на Морской набережной.

Фото: Piter.TV