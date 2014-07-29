На площади Стачек петербуржец стрелял из аэрозольного пистолета

Росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 24 ноября правоохранителям поступила информация о том, что на площади Стачек находится неизвестный с пистолетом. Также был слышен звук выстрела.
На месте происшествия поймали троих нетрезвых мужчин в возрасте 38, 40 и 44 лет. У последнего под верхней одеждой нашли кобуру с аэрозольным устройством "Пионер".
Задержанных доставили в 31-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Кроме того, у "Нарвской" изъяли две гильзы.
Ранее на Piter.TV: полиция задержала нетрезвого стрелка с балкона на Морской набережной.
Фото: Piter.TV
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