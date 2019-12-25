Полиция задержала нетрезвого стрелка с балкона на Морской набережной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в полицию Василеостровского района поступил сигнал о том, что на Морской набережной, дом 41, с общего балкона слышны звуки стрельбы.

Патрульный наряд оперативно прибыл на указанный адрес, где на 12 этаже задержали 53-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина произвел выстрел из газового пистолета в воздух через открытое окно с общего балкона своего подъезда.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя.

Фото: Piter.TV