Полиция задержала нетрезвого стрелка с балкона на Морской набережной

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в полицию Василеостровского района поступил сигнал о том, что на Морской набережной, дом 41, с общего балкона слышны звуки стрельбы.
Патрульный наряд оперативно прибыл на указанный адрес, где на 12 этаже задержали 53-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина произвел выстрел из газового пистолета в воздух через открытое окно с общего балкона своего подъезда.
Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя.
Фото: Piter.TV
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