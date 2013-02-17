В Ленобласти ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя

Также обнаружены крупные склады с готовой спиртосодержащей продукцией в Красногвардейском районе Петербурга.

Масштабная операция "Табак Алкоголь", проведенная полицией Петербурга и Ленобласти, успешно завершилась. В течение десяти дней сотрудники экономического отдела полиции вели активные рейды, направленные на выявление и конфискацию нелегального алкоголя и табачных изделий. Особенное внимание было уделено местам, где ранее фиксировались нарушения, включая Южный рынок, Калининскую овощебазу и Апраксин двор. Кроме того, проверке подверглись мелкие торговые точки с подозрительной репутацией, а также были найдены возможные подпольные цеха по производству алкоголя.

В результате операции был ликвидирован нелегальный алкогольный завод во Всеволожском районе Ленобласти и обнаружены крупные склады с готовой спиртосодержащей продукцией в Красногвардейском районе Петербурга. Из оборота изъяли более 47 800 литров спиртосодержащих напитков, свыше 406 000 сигарет, 10 800 электронных сигарет ("вейпов") и примерно 50 000 мл жидкостей для них.

По результатам операции возбуждено 45 уголовных дел и оформлено 52 административных протокола.

Полицейские Петербурга и Ленинградской области намерены продолжать аналогичные мероприятия в будущем для обеспечения правопорядка на потребительском рынке.

Ранее мы сообщили о том, что более 1,5 кг марихуаны изъяли у жителя деревни Сокули.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

