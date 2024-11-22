Более 1,5 кг марихуаны изъяли у жителя деревни Сокули

Задержанный признал свою вину и не стал отрицать факт незаконного оборота наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

В результате оперативной работы сотрудников УЭБиПК ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в сотрудничестве с полицией Ломоносовского района был задержан 54-летний безработный житель деревни Сокули по подозрению в незаконной продаже наркотиков.

Во время обыска по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили 16 кустов растения, напоминающего коноплю, а также электронные весы, упаковочные материалы, оборудование для выращивания и два полиэтиленовых пакета с более чем 5 кг вещества растительного происхождения.

По результатам экспертизы было установлено, что в одном из пакетов содержалось свыше 1,5 кг марихуаны. Остальные вещества направлены на дальнейшее исследование.

Задержанный признал свою вину и не стал отрицать факт незаконного оборота наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведется работа по установлению каналов сбыта наркотиков.