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Сотрудники Балтийской таможни обнаружили почти 100 граммов наркотиков у представителя экипажа судна
Сегодня, 12:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники Балтийской таможни обнаружили почти 100 граммов наркотиков у представителя экипажа судна

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Экспертиза показала, что вещество является гашишем весом более 97 граммов.

Сотрудники Балтийской таможни обнаружили почти 100 граммов наркотиков у представителя экипажа судна. Об этом рассказала пресс-служба СЗТУ.

Во время проведения таможенного контроля на судне, прибывшем из порта Роттердам, должностные лица таможенного поста Лесной Порт обнаружили у мужчины банку, внутри которой находилось спрессованное вещество бурого цвета.

Экспертиза показала, что вещество является гашишем весом более 97 граммов.

Таможенными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. В данный момент устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

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Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: балтийская таможня, гашиш, таможня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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