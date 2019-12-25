Экспертиза показала, что вещество является гашишем весом более 97 граммов.

Сотрудники Балтийской таможни обнаружили почти 100 граммов наркотиков у представителя экипажа судна. Об этом рассказала пресс-служба СЗТУ.

Во время проведения таможенного контроля на судне, прибывшем из порта Роттердам, должностные лица таможенного поста Лесной Порт обнаружили у мужчины банку, внутри которой находилось спрессованное вещество бурого цвета.

Экспертиза показала, что вещество является гашишем весом более 97 граммов.

Таможенными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. В данный момент устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

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Фото: пресс-служба СЗТУ