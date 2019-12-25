Петербуржец хотел заработать на продаже психотропов и получил 7 лет колонии  

Он не успел ничего продать.

Петербуржец хотел заработать на продаже психотропов, но получил 7 лет колонии. Подробности рассказали в прокуратуре Курортного района.

В суде установлено, что Р. с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрел психотропное вещество – амфетамин массой 24,5 грамма. Однако продать его не успел, поскольку был задержан сотрудниками ОМВД России по Курортному району на 5-м км Лавашовского шоссе. Запрещенное вещество изъято.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее у 43-летнего петербуржца изъяли гашиш и кокаин.

Фото: Piter.tv