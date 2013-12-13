У 43-летнего петербуржца изъяли гашиш и кокаин

Также в его доме нашли и другие наркотики.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции из незаконного оборота изъята партия запрещенных веществ. Об этом рассказали в Санкт-Петербургском ЛУ МВД России на транспорте.

На территории одной из железнодорожных станций Петербурга по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был остановлен автомобиль под управлением 43-летнего местного жителя. В кармане его кофты были обнаружены и изъяты четыре полиэтиленовых пакета с наркотическими веществами растительного происхождения.

Во время обыска в частном доме было обнаружено и изъято: 6 пакетиков с комплементарными застежками, внутри которых обнаружены таблетки серого цвета, брикет и кусок спрессованного вещества коричневого цвета, стеклянная банка с четырьмя свертками вещества растительного происхождения, 2 пакета с таблетками бежевого цвета, пакетик с веществом белого цвета внутри и двое электронных весов.

Согласно экспертизе, это гашиш общей массой 102,94 грамма, психотроп общей массой 205,31 грамма, кокаин общей массой 0,39 грамма и каннабис общей массой 8,96 грамма.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции задержали парочку "закладчиков" с крупной партией зелья в Ленобласти.

Фото: Санкт-Петербургское ЛУ МВД России на транспорте.