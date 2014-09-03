  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:31
126
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники Госавтоинспекции задержали парочку "закладчиков" с крупной партией зелья в Ленобласти

0 0

По предварительной информации, задержанные занимались розничной продажей наркотиков. У них была тетрадь с записями клиентов. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В Лужском районе Ленобласти сотрудники отдельного спецбатальона №2 ДПС Госавтоинспекции, патрулируя 113-й км дороги Р-23 "Псков", заметили автомобиль Audi Q5, стоящий на обочине с включенной аварийкой и поднятым капотом. Предполагая, что водителю может потребоваться помощь, они подъехали к машине.

Внутри находились 33-летний водитель из Гатчинского района и 28-летняя пассажирка из поселка Стрельна, оба в состоянии выраженного наркотического опьянения. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В результате осмотра автомобиля и карманов пассажирки полицейские обнаружили несколько пакетов с наркотиками: приблизительно 1 кг курительной смеси "Spice" и 10 гр амфетамина.



По предварительной информации, задержанные занимались розничной продажей наркотиков. У них была тетрадь с записями клиентов. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Оба задержанных взяты под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские пресекли канал незаконной легализации мигрантов в Петербурге.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии