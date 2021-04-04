Полицейские пресекли канал незаконной легализации мигрантов в Петербурге

Злоумышленники искали иностранцев, которые хотели продлить свое пребывание на территории РФ.

Сотрудники полиции в Петербурге пресекли многопрофильный канал незаконной легализации мигрантов. В числе подозреваемых – ректор СПбРСИ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно, злоумышленники искали иностранцев, которые хотели продлить свое пребывание на территории РФ. Для получения разрешительных документов им предлагали оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак. Стоимость этих услуг варьировалась от 10 тыс. до 130 тыс. рублей.

Правоохранители при силовой поддержке росгвардейцев задержали девятерых подозреваемых. Напомним, среди них – ректор одного из частных вузов города.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, 760 тыс. рублей, списки студентов, документы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Троих фигурантов заключили под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что в кафе на 9-й Советской улице прошел миграционный рейд.

Видео: Telegram / Ирина Волк