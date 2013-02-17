Ректора СПбРСИ обвинили в организации незаконной миграции

Подозреваемый с двумя подельниками изготавливал и помогал приобретать гражданам арабских стран поддельные документы.

Сотрудники полиции Центрального района совместно с УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области арестовали ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ). Под стражей он пробудет до 5 января 2025 года.

По предварительным данным, он организовал незаконный въезд в Россию более 100 граждан арабских республик. Как сообщает 78.ru, фигурант и его знакомые изготавливали подложные документы о месте пребывания иностранных граждан на протяжении трёх лет.

Кроме того, по версии следствия, они также оформляли фиктивные приглашение для прохождения обучения в вузе, которое на самом деле не планировалось.

Ранее Piter.TV сообщал, что нетрезвый гатчинец пугал людей ружейным обрезом.

Фото: Piter.TV