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Ректора СПбРСИ обвинили в организации незаконной миграции
Сегодня, 13:21
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Ректора СПбРСИ обвинили в организации незаконной миграции

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Подозреваемый с двумя подельниками изготавливал и помогал приобретать гражданам арабских стран поддельные документы.

Сотрудники полиции Центрального района совместно с УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области арестовали ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института (СПбРСИ). Под стражей он пробудет до 5 января 2025 года.

По предварительным данным, он организовал незаконный въезд в Россию более 100 граждан арабских республик. Как сообщает 78.ru, фигурант и его знакомые изготавливали подложные документы о месте пребывания иностранных граждан на протяжении трёх лет. 

Кроме того, по версии следствия, они также оформляли фиктивные приглашение для прохождения обучения в вузе, которое на самом деле не планировалось. 

Ранее Piter.TV сообщал, что нетрезвый гатчинец пугал людей ружейным обрезом.

Фото: Piter.TV

Теги: незаконная миграция, полиция, спбрси, уфсб россии по петербургу и ленинградской области
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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