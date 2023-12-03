Нетрезвый гатчинец пугал людей ружейным обрезом

Задержан неработающий 34-летний житель столицы Ленинградской области.

Пятница для жителя Гатчины выдалась не самой лучшей. Нетрезвый 34-летний мужчина вечером решил попугать людей на улице, прихватив с собой ружейный обрез.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, который задержали мужчину. При нём оказался кустарно изготовленный обрез охотничьего ружья "ТОЗ-Б". Возбуждено сразу два уголовных дела: по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ранее Piter.TV сообщал, что скелет человека нашли в подвале бывшего супермаркета на проспекте Ветеранов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области