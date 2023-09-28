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В кафе на 9-й Советской улице прошел миграционный рейд

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Следователи установили 18 приезжих.

В кафе, которое расположено в Центральном районе, состоялся рейд по выявлению нарушений в сфере миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Мероприятие прошло после обращения горожанина к исполняющему обязанности руководителя ведомства Олегу Бобкову. Местный житель заявил, что в заведении мигрантами нарушаются санитарные нормы, а возле него собираются иностранцы, нарушающие общественный порядок. Так, в следственном отделе по Центральному району зарегистрировали материал проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Уже 7 ноября в рамках рассмотрения этого материала был осуществлен рейд в кафе на 9-й Советской улице, о котором и указывал заявитель. В помещении обнаружены спальные места, комнаты отдыха и санузлы, совмещенные с кухней. По установленным нарушениям материалы передадут в петербургский Роспотребнадзор. 

Следователи установили 18 приезжих, из них пятерых привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Василеостровском районе выявили факты организации нелегальной миграции. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: 9-я советская улица, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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