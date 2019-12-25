В Василеостровском районе выявили факты организации нелегальной миграции

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Полиция Василеостровского района Петербурга выявила факты организации нелегальной миграции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) по факту регистрации пяти иностранцев в квартире дома 74 по Большому проспекту В.О., полицейские выявили еще один факт организации незаконной миграции.

Было установлено, что в 2023 году несколько жителей Петербурга изготовили поддельные миграционные документы, с которыми мигранты обратились в государственное учреждение и получили временную регистрацию по месту пребывания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Принимаются меры по задержанию участников и установлению всех эпизодов противоправной деятельности.

Фото: Piter.tv