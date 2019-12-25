Нв Дыбенко вооруженный мужчина похитил пиво из магазина

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 22 мая в полицию с заявлением обратился продавец магазина "24 часа" в д. 57 по ул. Дыбенко.
Он рассказал, как неизвестный ворвался в продуктовый и, угрожая пистолетом, похитил банку пива.
Оперативники задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался безработный гражданин Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что эксперты забраковали половину магазинного молока в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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