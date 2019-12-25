Эксперты забраковали половину магазинного молока в Петербурге

Пять из десяти образцов не соответствовали требованиям ГОСТа.

Эксперты "Общественного контроля" проверили качество магазинного молока в Петербурге и выяснили, что пять из десяти образцов не соответствуют требованиям ГОСТа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно государственному стандарту, в составе питьевого молока должен присутствовать молочный жир, массовая доля белка не должна превышать 3%, жирность должна соответствовать проценту, указанному на упаковке.

Во время проверки эксперты выяснили, что чаще всего на прилавках магазинов под видом молока лежит так называемый молочный напиток. В его составе может быть пальмовый жир и молочная сыворотка, а массовые доли белка и жира занижены в 2 раза.

Примечательно, что молокозаводы, которые уличили в выпуске некачественного молока, нарушают законодательство из года в год. В первую очередь это предприятия ООО "Тырновский молочный завод" (Рязанская область), ООО "Кривское" (Калужская область) и АО "Торжокский молочный комбинат "Тверца" (Тверская область). В черном списке "Общественного контроля" также оказалось молоко торговых марок "Буренкино" и "Олония". Молочные продукты сомнительного качества продолжают себе заказывать магазины торговых сетей "Семишагофф", "Верный", "Магнит", "Перекресток" и "Пятерочка".

Проверку прошли образцы торговых марок "Пискаревское" 2,5%, "Экомилк" 3,2%, "Снежок" 2,5%, "Зеленая линия" 3,2% и "Избенка 3,2%.

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