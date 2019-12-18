Петербургские активисты перечислили некачественные марки творога накануне Пасхи

Таковых в Петербурге оказалось 60%.

Накануне Пасхи, когда множество россиян не только красят яйца, но и делают сладкую тезку праздника из творога, организация "Общественный контроль" ("ОК") проверила соответствие главного кисломолочного ингредиента блюда ГОСТу. О результатах анализа организация сообщила на своем официальном сайте.

Как отметили в "ОК", эталонный творог на вкус и запах должен быть кисломолочным или с легким оттенком сухого молока, а цвет должен быть равномерно белым или слегка кремовым. Посторонними вкусами и запахами обладали проверяемые экспертами творог "То, что надо!" и продукт ОАО "Бологовский молочный завод". К тому же, в обоих экземплярах наврали с массовой долей белка и жира, а во втором твороге нашли превышение линолевой кислоты, что превратило довольно дорогой продукт в фальсификат. Эксперты подчеркнули, что плохой вкус и запах могли перейти в творог из изначально некачественного молока, а большое содержание упомянутой кислоты – появиться из-за использования заменителя жира с кукурузным или подсолнечным маслом.

Творог бренда "Торжок" обманул потребителя с массовой долей белка и жира – показатели не дотянули до установленных ГОСТом, как и продукт из сети "Лента" и творог от торговой марки "Благода". Антирекорд по содержанию белка (11,6% вместо заявленных 16%) поставил творог торговой марки "Бутербродов", в то же время, в продукте зафиксировали значительно превышенную массовую долю жира.

Низкое содержание белка в твороге, возможно, было вызвано тем, что на завод поступило молоко-сырье, уже фальсифицированное добавлением в него восстановленной сухой молочной сыворотки, которая, по сути, является вторичным продуктом, остающимся после переработки молока на творог и сыр. – рассказали эксперты.

В "ОК" подметили, что наличие конденсата в пачке творога может говорить о том, что производитель пожалел белка для творога. Вместе с тем, ГОСТ допускает малое количество сыворотки в твороге, однако лучше приобрести продукт без нее.

Достойными кандидатами после проверки остались творог "Рассыпчатый" от ОАО "Савушкин продукт", "Свитлогорье", "Пискаревский" и "Янино. Домашняя буренка".

Ранее сообщалось, что после визита антимонопольщиков в Ленобласти упали цены на лимоны и имбирь.

Фото: pixabay; Общественный контроль