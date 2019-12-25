После визита антимонопольщиков в Ленобласти упали цены на лимоны и имбирь

Некоторые продавцы меняли ценники прямо на глазах специалистов.

Специалисты антимонопольной службы Ленобласти проверили цены на лимон и имбирь в магазинах Мурино и Бугров. С начала пандемии коронавируса в ведомство поступило много жалоб о взлете цен на эти продукты. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского УФАС.

В частности, роста цен выше допустимой нормы на социально значимые товары зафиксировано не было. А вот цены на лимоны и имбирь действительно взлетели. Некоторые продавцы меняли ценники прямо на глазах антимонопольщиков.

После визита специалистов цены на лимоны и имбирь в магазинах Ленобласти несколько снизились. В региональном УФАС отметили, что если будет выявлен сговор между продавцами, то виновных ждет наказание.

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