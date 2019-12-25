Цены на имбирь и лимоны поднялись в разы. Но спасти от коронавируса они не могут

Piter.TV пообщался с представителем бизнеса и врачом и узнал, что стало причиной роста цен и стоит ли тратить деньги на средства народной медицины.

В Петербурге в последнее время покупатели стали замечать значительный рост цен на продукты, которые, по мнению большинства, повышают иммунитет. Это лимоны, чеснок и имбирь. Piter.TV самостоятельно проверил цены в популярных сетевых магазинах, на Сенном рынке. Также мы поговорили с врачом о действительной пользе данных продуктов и с основателем Лавки Edoque Юлией Бондарчук, которая рассказала, почему произошел такой скачок цен.

Это законно: как госрегулирование не спасло от роста цен

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры (спроса и предложения). Правительство может лишь повлиять на резкий рост цен на социально-значимые продукты и товары первой необходимости.

Согласно части 6 статьи 8 Закона о торговле перечень отдельных видов социально-значимых продтоваров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. N 530. Если в течение 30 дней рост розничных цен на социально-значимые продовольственные товары составит 30 и более процентов, то Правительство может установить на срок не более 90 дней максимальные розничные цены на эти товары.

Однако, наше "трио" продуктов не попадает в данный список социально-значимых продтоваров. Из овощей и фруктов в этот список входят лишь картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки. То есть государство не может повлиять на резкий рост цен в отношении этих продуктов.

Что в Петербурге: журналисты проверили слова ФАС

В начале апреля начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко рассказала РИА Новости, что в основном жалобы по поводу роста цен касаются небольших магазинов и рынков. Мирочиненко уточнила, что в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга ("Перекресток", "Пятерочка", "Дикси", Метро) на 1 апреля лимоны в среднем стоили меньше 145 рублей за килограмм. В то же время стоимость корня имбиря в магазинах сети "Магнит" во всех округах страны – около 400 рублей.

Однако, 7 апреля Piter.TV увидел в магазинах совсем иные цены. В сетевых магазинах есть лимоны и по 500, и по 700 рублей за килограмм, самый дешевый корень имбиря стоит 759 рублей за килограмм, но средняя цена от 1200 рублей и выше. Чеснок также стал стоить от 300 до 500 рублей за килограмм. В том, что названные цены реальны, можете убедиться сами.

Пройдясь по магазинам, мы увидели, что во многих торговых точках уже нет имбиря и лимонов, то есть их, действительно, просто скупают. И совсем в немногих торговых сетях мы заметили адекватные цены, о которых говорит ФАС. На рынке же, напротив, продавцы готовы отдать товар дешевле, чем указано на витрине. Да и цена на многие фрукты и овощи гораздо ниже, чем в магазинах. В том, что цены, действительно, выросли практически повсеместно, вы можете убедиться сами, ознакомившись с данными таблицы.

Предприниматель о скачке цен на имбирь, лимон и чеснок

Как же такой рост цен возможным? А главное, почему ценники в разных точках настолько отличаются друг от друга? Ведь большинство торговых точек закупает фрукты и овощи на одних и тех же оптовых базах. Мы пообщались с основателем компании Edoque, которые занимаются доставкой экзотических фруктов и овощей на дом. По мнению Юлии Бондарчук, у "лимонного кризиса" есть как субъективные, так и объективные причины.

В этом случае, как и с туалетной бумагой, повлияли медиа. По телевизору и в интернете начали говорить о том, что эти 3 продукта очень сильно защищают иммунитет и даже могут помочь не заболеть коронавирусом. Информация начала разлетаться, люди стали покупать много имбиря, чеснока и лимонов, спрос сильно вырос, – пояснила основатель сервиса по доставке отборных продуктов в коробках Лавка Edoque Юлия Бондарчук

Как рассказала Юлия, дальше стали развиваться два сценария. В первом случае некоторые поставщики и продавцы фруктов и овощей подняли цены, чтобы побольше заработать на большом спросе. Во втором случае началась реальная нехватка товаров, поэтому цены на них выросли.

Продукты, во-первых, сезонные, поступают в продажу от урожая к урожаю. Поэтому они могут заканчиваться. Плюс большой объём везли в Россию из Китая, а этот канал стал не доступен, – подытожила Юлия Бондарчук

Врач о пользе имбиря, лимона и чеснока

С образованием цен разобрались, осталось выяснить пользу этих продуктов. Действительно ли эта "троица" помогает здоровью? Или же это пустая трата денег? На эти вопросы ответила к.м.н., доцент кафедры терапии и клинической фармакологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Елена Лутаенко.

Доказательной базы у имбиря и чеснока, как вы понимаете, нет. А мы сейчас живем в эпоху доказательной медицины. Поэтому по моему мнению, употребление этих продуктов по большей степени чисто психотерапия. Что касается конкретно имбиря, то народная медицина считает, что его можно применять для поддержания иммунитета, но повторюсь, я считаю, что это психотерапевтические методы, – пояснила врач

Елена Лутаенко также сделала акцент на том, что для лечения эти продукты точно применять не стоит, они не обладают никакими противовирусными действиями.

Подведем итоги: цены, действительно, выросли в разы и по большей степени виной тому ажиотаж, который создают сами покупатели. Есть данные продукты можно и нужно, но вылечить от вируса и инфекции, а также предупредить эти заболевания имбирь, чеснок и лимон не помогут.

Фото: Piter.TV