В центре Петербурга обчистили квартиру бизнесмена из Таиланда

Грабители вынесли из квартиры иностранца вещи на 300 тысяч рублей.

В центре Петербурга ограбили квартиру бизнесмена из Таиланда. Воры проникли в помещение на Малой Конюшенной улице и вынесли оттуда деньги и драгоценности. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина обнаружил пропажу вещей и денег ночью 15 марта. Общая сумма ущерба составила 278 239 рублей. Полиции потребовалось два дня, чтобы найти преступников.

17 марта стражи порядка задержали двух мужчин 24 и 25 лет на Разъезжей улице. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что росгвардейцы поймали рецидивиста с наркотиками в телефоне.

Фото: Piter.TV