У одного из подозреваемых ранее была судимость.

В Москве задержали трех домушников, обчистивших квартиру более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, двое злоумышленников вскрывали дверной замок квартиры 50-летней потерпевшей на Алтуфьевском шоссе, пока третий наблюдал за обстановкой вокруг. Они похитили ювелирные украшения, сейф с денежными средствами в иностранной валюте. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили и изъяли вскрытый пустой тайник на лестничной площадке этажом выше.

Оперативники установили и задержали подозреваемых. У одного из них ранее была судимость. В ходе обысков в жилищах задержанных изъяли часть похищенных драгоценностей и наборы с отмычками для отпирания замков. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину за драку в метро.

Видео: ГУ МВД России по Москве