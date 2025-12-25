В Москве задержали мужчину за драку в метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным следствия, инцидент произошел на станции метро "Рижская". Сообщается, что в вагоне поезда между двумя гражданами вспыхнула перепалка, в результате которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов рукой в область лица. После инцидента пострадавший обратился в медицинское учреждение. У него диагностировали травму носа.
С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность правонарушителя и задержали его по месту жительства. По словам мужчины, причиной конфликта стало громкое общение молодого пассажира с приятелем, которое, как он посчитал, создавало дискомфорт для окружающих. Возбуждено уголовное дело.
Видео: ГУ МВД России по Москве
