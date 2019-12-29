Из дома пенсионерки в Репино вынесли драгоценностей на 3,1 млн рублей

Добычей преступников стала внушительная коллекция.

В полицию Репино обратилась 65-летняя пенсионерка и заявила об ограблении двухэтажного дома на Зеленогорском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, воры проникли к ней в дом 4 марта в период с 14 до 20 часов. Домушники отжали стеклопакет окна на втором этаже и унесли с собой драгоценности на общую сумму 3,1 млн рублей.

Добычей злоумышленников стала внушительная коллекция. В частности, они унесли с собой швейцарские часы Ulisse Nardin из золота, сережки с кольцом и черным бриллиантом, кольцо с цветным бриллиантом, золотые сережки с бриллиантами и изумрудами, два кольца из белого металла Bvlgari, три пары сережек с якутскими бриллиантами и прочее.

Охранная сигнализация и видеонаблюдение в доме и на участке отсутствуют. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV