В Петербурге задержали банду подземных карманников

В ОПГ состояли сразу шесть человек.

В Петербурге задержали банду так называемых "щипачей", которых подозревают в совершении серии краж в городской подземке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В ОПГ состояли сразу шесть человек – двое 41-летних мужчин, один 40-летний и трое помощников помладше. Все шестеро проживали в Колпинском районе.

По версии следствия, задержанные совершили серию краж в петербургском метро. В частности, 19 декабря 2018 года около 11:20 они похитили 1,5 млн рублей из внутреннего кармана мужчины. Потерпевший обнаружил пропажу денег, находясь в поезде на станции "Технологический институт".

1 марта 2019 года карманники похитили 96,5 тысяч рублей из сумки другого пассажира метро. Потерпевший обнаружил пропажу денег, находясь на станции "Звенигородская". Еще в двух случаях жертвами карманников стали мужчины с суммами поменьше. 11 марта 2019 года грабители вытащили из заднего кармана джинсов кошелек стоимостью 12 тысяч рублей, в котором находились 15 тысяч рублей. 12 марта 2019 года похитили кошелек у другого пассажира. Общий ущерб составил 12,6 тысяч рублей.

По факту случившегося ведется расследование. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка лишилась 100 тысяч рублей после проверки счетчиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти