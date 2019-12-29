Пожилая петербурженка лишилась 100 тысяч рублей после проверки счетчиков

К женщине в гости пришли четыре мошенницы.

В среду, 4 марта, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 80-летняя женщина и заявила о краже крупной суммы денег. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру дома №4/1на улице Карбышева пришли четыре незнакомки и под предлогом проверки счетчиков проникли в помещение. После того как женщины ушли, пенсионерка не досчиталась 100 тысяч рублей.

Петербурженка смогла описать мошенниц. Была изъята видеозапись с камеры наблюдения, а также сняты следы пальцев рук и следы обуви.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полиция ищет преступниц.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали охотников за похоронными деньгами.

Фото: Piter.TV