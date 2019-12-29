Пожилая петербурженка лишилась 100 тысяч рублей после проверки счетчиков

В среду, 4 марта, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 80-летняя женщина и заявила о краже крупной суммы денег. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам потерпевшей, к ней в квартиру дома №4/1на улице Карбышева пришли четыре незнакомки и под предлогом проверки счетчиков проникли в помещение. После того как женщины ушли, пенсионерка не досчиталась 100 тысяч рублей.
Петербурженка смогла описать мошенниц. Была изъята видеозапись с камеры наблюдения, а также сняты следы пальцев рук и следы обуви.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полиция ищет преступниц.
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали охотников за похоронными деньгами.
Фото: Piter.TV
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