В Петербурге задержали охотников за похоронными деньгами

Мужчина подделывал документы, в то время как женщина притворялась скорбящей.

В Петербурге задержали уроженца Нижнего Тагила и его родственницу по подозрению в двух эпизодах мошенничества с выплатами на погребение усопших. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в июле прошлого года они подделали документы на имя женщины и поручения на выплаты двух пособий. В общей сложности за погребение двух умерших подозреваемая могла получить чуть меньше 25 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ущерб записан на Городской информационно-расчетный центр.

К утру 3 марта женщину отпустили под подписку о невыезде. Второй фигурант дела находится в полиции. Известно, что задержанный имеет несколько судимостей в Тагиле. Его судили за подделку документов, присвоение чужого и убийство. Каждый раз он получал наказание в виде помещения в психиатрическую больницу.

Ранее мы писали, что петербурженка получила условный срок за мошенничество в 4 млн рублей с акциями компании.

Фото: Piter.TV