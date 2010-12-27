Росгвардейцы поймали рецидивиста с наркотиками в телефоне

Ранее задержанный был судим за по статьям "Кража" и "Незаконное хранение наркотических веществ".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали неоднократно судимого местного жителя, который имел при себе наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по городу и области.

Как стало известно, 13 марта сотрудники Росгвардии заметил у дома номер 12 по Пискаревскому проспекту неадекватного мужчину, находившегося в состоянии опьянения. Заметив их мужчина бросился в бегство, однако скрыться ему не удалось. При нем был обнаружен сотовый телефон, вместо батареи которого находился мешок с белым порошком. Экспертиза показала, что веществом оказался метилэфедрона.

Мужчину взяли под стражу. Установлено, что ранее он был судим за по статьям "Кража" и "Незаконное хранение наркотических веществ". Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV