Юристы СПбГУ целый день будут консультировать петербуржцев бесплатно

22 марта с девяти утра до шести вечера.

В СПбГУ в течение целого дня 22 марта юристы будут консультировать петербуржцев бесплатно. Попросить специалистов о помощи можно как по телефону горячей линии, так и в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Обратиться можно с девяти утра и до шести вечера по телефону 363-62-22 и через Виртуальную приемную Юридической клиники СПбГУ. Вопросы можно задавать из области гражданского, жилищного, семейного, трудового права и права социального обеспечения.

Консультации проводят студенты под контролем преподавателей. В 2018 году они помогли 300 людям.

Фото: Piter.tv