Юристы рассказали, как правильно решать конфликты с соседями на даче

Земельные споры, шум и ненадлежащее содержание инфраструктуры — самые частые причины ссор между дачниками. Эксперты советуют начинать с диалога, а при необходимости — обращаться к председателю СНТ или в суд.

В разгар дачного сезона особенно актуальной становится проблема соседских конфликтов. По статистике, самыми распространёнными причинами ссор между владельцами участков остаются земельные споры — например, из-за забора, заходящего на чужую территорию, или построек, расположенных слишком близко к границе, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" 6 июля.

Вторая по популярности причина — ненадлежащее содержание элементов инфраструктуры садоводства. Юрист Сергей Пирогов пояснил, что иногда садоводы незаконно ставят заборы, захватывая часть земли, где проходит водосточный ров, и тем самым нарушают его работу. Третья причина — шум: для одних дача ассоциируется с тишиной и уединением, для других — с шумными вечеринками до самого утра. Кроме того, разногласия могут возникать даже из-за тени от дерева, которая, по мнению соседа, мешает росту урожая.

Чтобы избежать "холодной войны" с соседями, юристы советуют ещё на этапе покупки участка изучить местные правила и федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". Важно также различать типы земель: для ИЖС конфликты решаются в районном или городском суде, а в СНТ — через общее собрание садоводов.

Ранее сообщалось, что петербуржцы оказались привязаны к дачам больше, чем москвичи.

Фото: Piter.TV